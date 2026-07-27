Mikel Serrano regresa a Unionistas

Unionistas ha concretado el regreso de Mikel Serrano. El zaguero, que se marchó la pasada campaña al filial de Osasuna, vuelve al club charro para la temporada 2026/27. El zaragozano puede jugar como lateral derecho o como central.

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El jugador, de 23 años, jugó veinte partidos de titular en Unionistas en la campaña 2024/25 y posteriormente disputó más de mil minutos en Osasuna Promesas, incluso debutando con el primer equipo en Copa del Rey.