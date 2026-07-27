Mikel Serrano regresa a Unionistas

Unionistas ha concretado el regreso de Mikel Serrano. El zaguero, que se marchó la pasada campaña al filial de Osasuna, vuelve al club charro para la temporada 2026/27. El zaragozano puede jugar como lateral derecho o como central.
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El jugador, de 23 años, jugó veinte partidos de titular en Unionistas en la campaña 2024/25 y posteriormente disputó más de mil minutos en Osasuna Promesas, incluso debutando con el primer equipo en Copa del Rey.
Con esta incorporación, Javi Medina sacia una de sus posiciones más 'cojas' hasta el momento y ya cuenta con Ramiro Mayor y con Mikel Serrano en el centro de la zaga.