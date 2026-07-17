Unionistas DH ficha a un juvenil del Salamanca CF UDS

Nuevo movimiento en el División de Honor de Unionistas de Salamanca. El equipo charro se ha hecho con los servicios de Óscar Martín, natural de Cantalapiedra.
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El zaguero, de 18 años, llega procedente del Salamanca CF UDS, donde jugó 26 partidos en Liga Nacional y anotó cuatro tantos. Además, Óscar puede desenvolverse como central y lateral.
Con esta incorporación, David Gallego ya cuenta con catorce jugadores en sus filas y en los próximos días se conocerán más futbolistas que se unen a Unionistas DH.