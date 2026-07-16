Retu, a un paso de firmar por Unionistas

Unionistas tiene tareas pendientes en el mercado invernal. Una de ellas es desvelar quién será el lateral izquierdo del equipo. Tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, Antonio Paz trabaja para contratar a Alberto Retuerta ‘Retu’.
Relacionado
Antonio Paz da la lista de posiciones a reforzar en UnionistasUnionistas CF ·
Publicidad
Publicidad
El lateral izquierdo madrileño, de 24 años, se crió en la cantera del Real Madrid y posteriormente fue firmado por el Deportivo. En las últimas temporadas, Retu ha jugado en el Hércules en Primera RFEF.
El futbolista jugó más de 2.500 minutos en la temporada 2024/25, mientras que la campaña anterior disputó 1.117 minutos en Primera RFEF con trece partidos como titular.