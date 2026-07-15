Primeros pasos para el Unionistas de Javi Medina

Primer entrenamiento de la pretemporada para Unionistas de Salamanca. El equipo charro, dirigido por Javi Medina, se vistió de largo ante sus aficionados en el anexo del Reina Sofía.

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A las caras ya conocidas y habituales, los seguidores buscaban desde las gradas los primeros movimientos de los nuevos, como Luis Alcalde, Pau Ferrer o Dani Morer.

Primer Entrenamiento De Unionistas 2026 2027 (54)

A las ocho de la tarde comenzó la sesión, bajo la atenta mirada de Javi Medina. El técnico sevillano tiene trabajo por delante para llevar su modelo de juego al verde en uno de los cambios estructurales y deportivos más grandes de la historia del club. Hugo de Bustos trabajó al margen junto al readaptador Víctor Vicente.