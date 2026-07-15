Final feliz: aparece el hombre desaparecido en Ciudad Rodrigo este miércoles

Afortunadamente, no ha sido necesaria la búsqueda masiva del hombre desaparecido este miércoles en Ciudad Rodrigo, puesto que Benjamín ha aparecido en perfectas condiciones de salud.

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Según ha informado la Guardia Civil, el varón ha aparecido en las inmediaciones del cementerio y ha sido trasladado a un centro sanitario.