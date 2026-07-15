El incendio en la campana de una cocina moviliza a los Bomberos de Salamanca hasta la Rúa

Mucha expectación a primera hora de la noche de este miércoles en el centro de Salamanca.

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La irrupción de vehículos bomberos del Ayuntamiento de Salamanca ha sorprendido a las personas que se encontraban en torno a las 22:00 horas en la calle Rúa Mayor.

La movilización de los efectivos del parque de Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se ha debido a un aviso por un incendio en una vivienda situada en esta céntrica calle (en un primer momento se informó por error que había sido en un bar).

Imagen de la intervención de los Bomberos en la calle la Rúa Mayor

Según fuentes del propio parque, la intervención se ha debido a un problema en una campana extractora de la cocina de una vivienda situada en el lugar.

Durante el tiempo que ha durado la intervención de los bomberos, que se han desplazado con dos vehículos, se ha tenido que cortar el paso de los peatones por ese tramo de la calle.

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Agentes de Policía Local de Salamanca también han intervenido en este suceso.