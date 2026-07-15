Desaparece un hombre en Ciudad Rodrigo

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca, en colaboración con agentes de la Policía Local de Ciudad Rodrigo, han desplegado un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Benjamín García, un hombre cuyo rastro se ha perdido en la mañana de este miércoles en el citado municipio.

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Tal y como han informado fuentes oficiales consultadas por este medio la alarma habría saltado a las 14:30 horas al no tener noticias de Benjamín por lo que, inmediatamente, se ha movilizado un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

Asimismo, se ha indicado que Benjamín es de complexión muy delgada y podría llevar una gorra azul. Añaden, además, que tiene 75 años y mide 1,68.