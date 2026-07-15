Un herido al chocar un camión contra un coche en Aldehuela de la Bóveda

Una persona ha resultado herida tras sufrir un accidente de tráfico en Aldehuela de la Bóveda tras chocar su coche contra un camión.
Tal y como han referido fuentes oficiales, el 112 de Castilla y León ha recibido un aviso por parte de una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico alertando de la colisión frontolateral entre el turismo y el camión a las 13:07 horas de este miércoles.
Producto del impacto, un hombre ha resultado herido en la zona costal.
Así pues, el lugar se ha personado personal médico de Sacyl para brindar asistencia sanitaria a la víctima mientras, paralelamente, agentes de la Benemérita investigan las causas que podrían haber desencadenado el accidente.