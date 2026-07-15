La colisión entre un patinete y un turismo deja un varón herido en Salamanca

Un nuevo suceso ha asaltado la capital Salmantina este miércoles 15 de julio. En esta ocasión, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido un aviso a las 14:38 horas debido a un accidente en la glorieta de los Milagros de la capital del Tormes.
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En concreto, un patinete y un turismo han colisionado, dejando a un varón de mediana edad herido, que ha requerido atención del Servicio de Emergencias Sanitarias – Sacyl tras hacerse daño en una pierna.
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Hasta el lugar también se han trasladado la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía de Salamanca.