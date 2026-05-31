Un motorista resulta herido al colisionar con un coche en la avenida de la Aldehuela

Un coche y una moto han colisionado en la mañana de este domingo en la avenida de la Aldehuela.

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El accidente ha dejado herido a un varón de unos 45 años que era el conductor de la motocicleta, que ha tenido que ser atendido por los servicios de emergencia desplazados.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso pasadas las doce de la mañana, en el que se notificaba una colisión y una persona que estaba tendida en el suelo.

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