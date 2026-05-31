El FACYL 2026 cierra con un éxito rotundo en Salamanca: 110.000 espectadores, un 10 % más que en 2025

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho ha asistido en la mañana de este domingo al espectáculo de circo contemporáneo ‘Concorda’, informando previamente del balance de este año en su última jornada donde ha hecho un recopilatorio de las actividades incluidas en el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León.

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Sancho ha indicado que este FACYL 2026 ha sido un éxito rotundo en la capital salmantina que ha contado con 110.000 espectadores, una cifra que supera en un 10 % a la de 2025.

“Ha contado con un gran respaldo del público salmantino y visitantes, gracias a las buenas temperaturas, al acertado cambio de fechas y especialmente a una programación variada y de calidad que ha llenado plazas, calles y espacios patrimoniales emblemáticos de la ciudad de Salamanca”, declaró.

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