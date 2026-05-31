El Ayuntamiento de Salamanca ha organizado una programación con siete días seguidos de actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente en la sexta Semana Savia.

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Este lunes arrancan las actividades hasta el próximo 7 de junio, bajo el lema 'Plantando futuro', con el objetivo de hacer de Salamanca una ciudad aún más saludable y con una mayor calidad de vida.

Entre las actividades habrá talleres y visitas guiadas, que por temas de logística en algunos casos se requerirá de inscripción previa.

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Los niños y niñas serán protagonistas de estas actividades de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para inculcar la importancia del respeto por el medio ambiente en las futuras generaciones. Durante las mañanas de lunes a viernes, cerca de 800 alumnos participarán en talleres sobre la infraestructura verde, flora y fauna, huertos escolares, reciclaje y alimentación saludable.

Estas actividades se completarán con otras para todas las edades como la conferencia sobre la historia de parques y plazas de Salamanca en el Centro Municipal Integrado (CMI) Trujillo que tendrá lugar el jueves 4 a las 17:30 horas y la exposición de libros infantiles relacionados con la naturaleza en la Biblioteca Municipal de La Vega de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Los talleres ambientales que hay programados son los siguientes: el lunes 1 de junio, en la nave de aperos de los Huertos Urbanos a las 17:00 horas, ‘Sueña y colorea tu huerto’; el martes 2, en la Lonja de los Huertos Urbanos a las 18:00 horas, ‘No todo el campo es orégano: conoce las plantas silvestres

comestibles’; el jueves 4, en la Lonja a las 10:30 horas, ‘Las 3R: reducir, reutilizar y reciclar’, y a las

18:00 en el parque de los Jesuitas, ‘Las 3P: pluma, pico, pata’; y el viernes 5, en el parque de los

Jesuitas a las 18:00 horas, ‘Fauna urbana’.

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