Más de dos mil personas residentes en Salamanca recibieron tratamiento farmacológico para dejar de fumar en 2025

La Consejería de Sanidad ha emitido una serie de datos por el Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra este domingo. La información recogida por la Agencia Ical muestra que en total 22.033 personas de Castilla y León recibieron a lo largo del último año tratamiento farmacológico para abandonar el consumo de tabaco, realizando más de 3.100 inspecciones para controlar el cumplimiento de la Ley antitabaco, que acabaron en la apertura de 154 expedientes.