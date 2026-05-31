Más de dos mil personas residentes en Salamanca recibieron tratamiento farmacológico para dejar de fumar en 2025

Más de dos mil personas residentes en Salamanca (2.757) recibieron tratamiento farmacológico financiado por Sacyl para dejar de fumar en 2025.
La Consejería de Sanidad ha emitido una serie de datos por el Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra este domingo. La información recogida por la Agencia Ical muestra que en total 22.033 personas de Castilla y León recibieron a lo largo del último año tratamiento farmacológico para abandonar el consumo de tabaco, realizando más de 3.100 inspecciones para controlar el cumplimiento de la Ley antitabaco, que acabaron en la apertura de 154 expedientes.
En el caso de Salamanca se inspeccionaron 19 establecimientos y espacios sujetos a la normativa antitabaco. Entre las infracciones detectadas destacaron el consumo de tabaco en 12 lugares prohibidos.
Las oficinas de farmacia de la Comunidad dispensaron 24.445 envases de medicamentos destinados a la deshabituación tabáquica, 2.956 en la provincia salmantina.