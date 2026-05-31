Salamanca capital y La Alberca se convertirán en escenario del reality asiático ‘What a Trip 2’

Salamanca capital y La Alberca se convertirán en escenario del reality televisivo asiático ‘What a Trip 2’.

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Más de 80 profesionales de China, Singapur, Japón y España estarán rodando desde el 1 al 20 de junio por siete provincias de Castilla y León: Segovía, Soria, Burgos, Salamanca, Zamora, León y Valladolid.

Segín informaciones recogidas por la Agencia ICAL, los responsables del proyecto han desgranado que el recorrido por la Comunidad incluirá también escenarios emblemáticos como el entorno del Acueducto y el Mesón de Cándido en Segovia; el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, San Leonardo de Yagüe o Berlanga de Duero en Soria; Aranda de Duero y la bodega Martín Berdugo en Burgos; o el Palacio de Canedo, la Herrería de Compludo, el Castillo de Fuensaldaña y el Aula Museo Paco Díez, entre otros.

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La idea es visitar enclaves rurales, espacios naturales, restaurantes, museos, bodegas y talleres artesanos, acercarse a la identidad de los territorios a través de sus habitantes, sus oficios, la gastronomía, el patrimonio y las tradiciones.

Este reality de entretenimiento y viajes está coproducido por Grayscale Production, la televisión pública singapurense MediaCorp y la plataforma de ‘streaming’ FriDay Video, contando además con la colaboración de instituciones públicas y entidades privadas vinculadas a Castilla y León.

Las localizaciones seleccionadas tendrán un papel central en la narrativa audiovisual del programa, con especial atención a elementos culturales y tradicionales.

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