Un furgón de la Policía Local en la avenida de Italia donde ha tenido lugar el accidente | Andrea Mateos

El accidente se ha producido justamente en el cruce con la avenida de Portugal

Una mujer de uno 80 años ha sido atropellada por un vehículo en la avenida de Italia.

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El accidente se ha producido sobre las dos del mediodía de este domingo, justamente en el cruce con la avenida de Portugal.

Un furgón de la Policía Local en la avenida de Italia donde ha tenido lugar el accidente | Andrea Mateos

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El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 dio avisó a Sacyl y a la Policía Local de Salamanca que prestaron atención a la mujer.

El suceso provocó un corte temporal de la vía en dicho tramo mientras actuaban los servicios de emergencia.

Este se trata del segundo accidente en lo que llevamos de mañana, después del choque producido entre un coche y una moto que dejó herido al motorista en la avenida de la Aldehuela.