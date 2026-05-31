Los bomberos de la Diputación denuncian que no podrán intervenir en los incendios forestales de Salamanca

La Asociación Profesional de Bomberos de la Provincia de Salamanca denuncia a través de un comunicado que no podrán intervenir en los incendios forestales que se produzcan durante esta campaña estival en Salamanca. El motivo de esto es porque, según expresan, este año por primera vez la Diputación de Salamanca no ha firmado el convenio con la Junta de Castilla y León: “Queremos advertir a la población de que este año, por primera vez, la Diputación de Salamanca no ha firmado el convenio con la Junta de Castilla y León para intervenir conjuntamente en los incendios forestales que se puedan dar en la provincia de Salamanca”.

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Al parecer, según ha podido saber Salamanca24horas, esta firma que ya tenía que ser una realidad no se ha producido todavía en estas fechas por una falta de acuerdo entre ambas administraciones; aunque tampoco se descarta que la firma se produzca en próximas semanas.

Una acción que exponen “cuesta entender más aún después de que el pasado verano se produjera el mayor incendio forestal de la historia en la provincia de Salamanca como fue el de Cipérez, aparte de los numerosos incendios que asolaron Salamanca”.

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La Consejería de Medio Ambiente autorizó, sin embargo, en septiembre del año pasado una inversión de 710.320 euros destinada a la formalización de un convenio con la Diputación Provincial de Salamanca en materia de extinción de incendios.

En el escrito también recogen que al frente de estas decisiones hay, citan textualmente, “un ingeniero con una atribución de funciones de jefe de Gestión de Servicios Urbanos desde hace más de 6 años. Aunque dicha atribución finalizó a finales del 2025, sigue ejerciendo las funciones de dicho puesto”. Esta decisión, lamentan “pone una barrera administra y competencial en el tema de las emergencias”.