Cerca de 800 participantes asisten a la decimotercera edición de la Ruta Vetona en Béjar

Cerca de 800 participantes han asistido durante este fin de semana a la decimotercera edición de la Ruta Vetona que ha vuelto a situar a Béjar como uno de los grandes referentes deportivos del oeste peninsular.

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En esta edición se han registrado unas positivas cifras de participación: 90 inscritos en la Ultra Vetona, 204 en el Maratón Vetón y 480 en la Mini Vetona; una cifra total que prácticamente duplica la participación de la prueba respecto a la edición de 2025.

Esta competicióm ha combinado deporte, naturaleza, patrimonio, gastronomía y oferta cultural, en una jornada que dio comienzo desde la plaza de Santa Teresa con la salida de la Ultra Vetona.

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Podium de la categoría masculina decimotercera edición de la Ruta Vetona en Béjar

La clasificación final de la prueba expone a Alejandro Gómez como el mejor tiempo de la categoría masculina (09:28:22). Por detrás de él figuran en las listas Alberto Villalba con (09:28:23) y Xavier Abasolo (09:40:28).

En la categoría femenina, el primer puesto ha sido finalmente para Ana María Martínez con un tiempo de (13:59:57). Por detrás, Irene Ingelmo (14:17:12).