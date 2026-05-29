El conversatorio 'IV Relectio Diversitas' hará reflexionar en Béjar sobre la Escuela de Salamanca

Este viernes a las 19:00 horas, el Convento de San Francisco de Béjar acogerá la celebración de la 4ª Relectio Diversitas, una actividad abierta al público centrada en la reflexión y el diálogo en torno a la Escuela de Salamanca.

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Así, la sesión consistirá en un conversatorio entre María Martín Gómez y Ricardo Rivero Ortega, dos profesores de la Universidad de Salamanca, quienes abordarán distintas cuestiones vinculadas al pensamiento, legado e impacto contemporáneo de la Escuela de Salamanca desde una perspectiva académica y divulgativa.

Por otro lado, la presentación del acto estará a cargo de Ana Macías Bullón, miembro del Centro de Investigación CIDH Diversitas y vinculada a Béjar. Así, Macías será la encargada de conducir la apertura y presentación institucional del encuentro.

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La actividad forma parte de las iniciativas impulsadas por CIDH Diversitas y la Universidad de Salamanca, en el marco de las actividades de reflexión y transferencia social del conocimiento desarrolladas por el centro de investigación.