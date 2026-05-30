Las Escuelas Deportivas de Aldeatejada celebran el fin de curso

Las Escuelas Deportivas de Aldeatejada celebran el final de este curso que ha contado con más de 200 niños inscritos.
El pabellón municipal fue testigo este viernes de esta fiesta de despedida para poner el broche final a una temporada calificada por el Ayuntamiento de "gran participación, aprendizaje y promoción de los valores del deporte".
Los participantes han trabajdo en disciplinas como fútbol sala, baloncesto, bádminton, gimnasia rítmica, atletismo y predeporte.
El concejal de Deportes, Roberto Rodríguez, ha destacado la importancia de estas escuelas como herramienta educativa y formativa para los más pequeños: "El deporte es una escuela de valores donde los niños aprenden esfuerzo, trabajo en equipo, compañerismo y superación. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo oportunidades para que los jóvenes de Aldeatejada crezcan tanto en el ámbito deportivo como personal”.