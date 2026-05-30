Las Escuelas Deportivas de Aldeatejada celebran el fin de curso

Las Escuelas Deportivas de Aldeatejada celebran el final de este curso que ha contado con más de 200 niños inscritos.

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El pabellón municipal fue testigo este viernes de esta fiesta de despedida para poner el broche final a una temporada calificada por el Ayuntamiento de "gran participación, aprendizaje y promoción de los valores del deporte".

Los participantes han trabajdo en disciplinas como fútbol sala, baloncesto, bádminton, gimnasia rítmica, atletismo y predeporte.

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Fiesta de fin de curso de las Escuelas Deportivas de Aldeatejada | Ayuntamiento de Aldeatejada