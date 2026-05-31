Consumo multa a Mercadona con 30.000 euros por información engañosa en sus tortillas de avena 51 %

El Ministerio de Consumo español multa a Mercadona con 30.000 euros por información engañosa en sus tortillas de avena 51 %.

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Según informa FACUA, esta multa se produce tras una denuncia de esta organización y obliga a la cadena de supermercados a "responsabilizarse de sus productos de marca blanca".

FACUA-Consumidores en Acción recoge en un comunicado que "el secretario General de Consumo y Juego ha ratificado la sanción tras detectar tres infracciones relacionadas con este producto: la incorrecta denominación de un pan especial en relación con el porcentaje de harina integral que incluía; no incluir los datos de contacto de la empresa en cuyo nombre se comercializa el producto, y llevar a engaño al consumidor sobre cantidad real de cereal integral que contenía".

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