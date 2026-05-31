Consumo multa a Mercadona con 30.000 euros por información engañosa en sus tortillas de avena 51 %

El Ministerio de Consumo español multa a Mercadona con 30.000 euros por información engañosa en sus tortillas de avena 51 %.
Según informa FACUA, esta multa se produce tras una denuncia de esta organización y obliga a la cadena de supermercados a "responsabilizarse de sus productos de marca blanca".
FACUA-Consumidores en Acción recoge en un comunicado que "el secretario General de Consumo y Juego ha ratificado la sanción tras detectar tres infracciones relacionadas con este producto: la incorrecta denominación de un pan especial en relación con el porcentaje de harina integral que incluía; no incluir los datos de contacto de la empresa en cuyo nombre se comercializa el producto, y llevar a engaño al consumidor sobre cantidad real de cereal integral que contenía".
Se apunta también que el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ratifica que Mercadona vulneró el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, al emplear prácticas comerciales desleales en la presentación del producto.