El desprendimiento de una fachada provoca la caída de varias piedras al patio interior de una vivienda en el paseo de los Robles, en Garrido.

Publicidad Publicidad

El Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca ha recibido la llamada que alertaba del incidente poco antes de las diez de la mañana de este martes.

Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de bomberos con un camión con escala que ha estado realizando comprobaciones en el lugar. Con motivo de ello, se ha cortado la calle del Rocío mientras ha durado la intervención que ha contado con la supervisión de la Policía Local.

Desprendimiento de fachada en el paseo de los Robles | Andrea Mateos

Desprendimiento de fachada en el paseo de los Robles | Andrea Mateos

Desprendimiento de fachada en el paseo de los Robles | Andrea Mateos