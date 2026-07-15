Atropellan a una mujer al cruzar con el semáforo de los peatones en rojo en el paseo de Canalejas

Una mujer ha resultado herida tras ser atropellada por un taxista en el paseo de Canalejas.
Según la información proporcionada por el equipo de comunicación del Servicio 112 Castilla y León, en torno a las 20:50 horas han recibido una llamada que alertaba del atropello a una mujer, que se encontraba consciente, pero presentaba dolores en pierna y brazo.
Testigos del accidente han asegurado a este medio de comunicación que la víctima estaba cruzando indebidamente a la altura del número 106, cuando ha sido golpeada por el vehículo.
Se da la situación, además y según estos testigos, que justo después del taxi iba un coche de policía, por lo que han podido intervenir rápidamente.
Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia para atender a la víctima.