Javi Medina se pone sus primeros deberes en Unionistas: “Que los chicos entiendan rápido la idea”

Javi Medina se vistió de corto por primera vez para dirigir un entrenamiento de Unionistas. El entrenador sevillano plasmaba de nuevo las ideas que quiere llevar a cabo y se mostraba muy satisfecho con los nuevos fichajes.

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Primer día de entrenamiento. “Día de debut. Llega una pretemporada con muchísima ilusión por lo que estamos firmando. Confiamos en que vamos a hacer un buen equipo. Estoy contento con la plantilla que tenemos y sabemos el presupuesto con el que contamos”.

¿Qué busca en los primeros entrenamientos? “Mucha táctica y que los chicos entiendan rápido la idea y luego la ejecuten en los partidos”.

Mensaje a los jugadores. “Lo más importante es que disfruten y cuando se disfruta en el campo, se nota”.