Álvaro Gómez y su renovación en Unionistas: “Es lo que me hace feliz”

Álvaro Gómez ha sido uno de los nombres propios del verano de Unionistas. El extremo salmantino renovó su contrato con el club blanquinegro y deja clara su apuesta por el proyecto. Además, pone al alza la llegada de Javi Medina y el cambio de modelo de juego en el estadio Reina Sofía.

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¿Cómo ha vivido su situación durante el verano? “Era algo que ya habíamos hablado durante el último partido, que me gustaba mucho porque es mi club y mi ciudad. Es lo que quería. Súper contento por mí, por mi familia y por mi peque. Y a disfrutar del Reina”.

¿Cómo fueron las semanas previas a la renovación? “Fueron semanas duras porque quería desconectar del fútbol y centrarme en mi familia. Durante el año la conciliación es complicada. El club tenía que cerrar el míster y otras situaciones. También me salieron otras opciones. Quería seguir en Unionistas y se dio la renovación”.

Sigue en Unionistas. “Es lo que quiero. Este año es súper ilusionante con míster y proyecto bastante ambicioso. Es lo que me hace feliz. Lo hablamos mi mujer y yo y dijimos que vayamos donde vayamos, no íbamos a estar felices”.

Cariño en redes sociales. “No soy mucho de leer, porque tiene sus cosas buenas y malas. No hay que hacerle mucho caso. Pero aquí en el Reina Sofía vivo todas las semanas el cariño de la afición. Es mutuo”.

La llegada de Javi Medina. “El primer año del Antequera tenía amigos allí, les vi bastante. Tienen un fútbol muy atractivo. Es una idea diferente a la del año pasado. Esperemos que vaya todo muy bien. A nivel de extremos, nos da mucha prioridad”.

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