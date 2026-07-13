Un robo de cobre en el aeropuerto de Matacán afecta a varias zonas, entre ellas el helipuerto del 112 y la base de los aviones contraincendios

Varias zonas del área civil del aeropuerto de Matacán se encuentran inoperativas por un robo de cableado en la parte donde trabaja SENASA (Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica).

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Según ha podido saber Salamanca24horas.com, el pasado viernes se produjo el robo, denunciado el sábado, y ha afectado a las zonas donde opera el helicóptero del 112, los aviones contraincendios del Gobierno, el área de la Escuela de Adventia, el de mantenimiento de aeronaves o el del centro de FP.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de cableado sustraído, así como su valor, aunque se estima que podría superar los 4.000 metros. Este hecho está afectando al normal funcionamiento del área civil del aeropuerto de Matacán.

En ese sentido, y como medida preventiva, se están instalando generadores de electricidad para poder solventar cuantos antes esta incidencia.