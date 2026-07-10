La Base Aérea de Matacán, ha movilizado este viernes dos de sus hidroaviones para colaborar en las labores de extinción de los graves incendios forestales que afectan a distintos puntos del país. Una de las aeronaves ha sido enviada al incendio declarado en Los Gallardos (Almería), mientras que la segunda opera en otro importante frente activo en la provincia de León.
El hidroavión destinado a la provincia de Almería despegó de la base salmantina a las 12:00 horas de este viernes con destino a Los Gallardos, donde el incendio se ha convertido en una de las mayores tragedias registradas en Andalucía. El balance provisional asciende a al menos 12 fallecidos y ocho heridos de diversa consideración, mientras cientos de efectivos terrestres y medios aéreos continúan trabajando para frenar el avance de las llamas.
La previsión es que el hidroavión permanezca realizando descargas de agua durante toda la jornada, siempre que las condiciones de visibilidad y seguridad lo permitan, prolongando su actividad hasta la caída del sol. Mientras tanto, un segundo aparato con base en Matacán ha sido desplegado para reforzar las tareas de extinción de uno de los incendios forestales que afecta a la provincia de León.
Cabe recordar que los hidroaviones del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio constituyen uno de los medios más eficaces para la lucha contra los incendios forestales. Estas aeronaves pueden cargar hasta 6.000 litros de agua en apenas unos segundos mediante la maniobra de amerizaje sobre embalses, pantanos o el mar, permitiendo realizar descargas continuadas sobre los frentes más activos del fuego y regresar rápidamente para una nueva carga.