La Base Aérea de Matacán ha activado dos aeronaves anfibias para hacer frente a dos de los focos más complicados del país, con capacidad para descargar hasta 6.000 litros de agua en cada operación

La Base Aérea de Matacán, ha movilizado este viernes dos de sus hidroaviones para colaborar en las labores de extinción de los graves incendios forestales que afectan a distintos puntos del país. Una de las aeronaves ha sido enviada al incendio declarado en Los Gallardos (Almería), mientras que la segunda opera en otro importante frente activo en la provincia de León.

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El hidroavión destinado a la provincia de Almería despegó de la base salmantina a las 12:00 horas de este viernes con destino a Los Gallardos, donde el incendio se ha convertido en una de las mayores tragedias registradas en Andalucía. El balance provisional asciende a al menos 12 fallecidos y ocho heridos de diversa consideración, mientras cientos de efectivos terrestres y medios aéreos continúan trabajando para frenar el avance de las llamas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ministerio de Defensa (@defensagob) La previsión es que el hidroavión permanezca realizando descargas de agua durante toda la jornada, siempre que las condiciones de visibilidad y seguridad lo permitan, prolongando su actividad hasta la caída del sol. Mientras tanto, un segundo aparato con base en Matacán ha sido desplegado para reforzar las tareas de extinción de uno de los incendios forestales que afecta a la provincia de León.