Imputado Juanma Serrano, el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez que se graduó en la Pontificia de Salamanca

La Audiencia Nacional, a través del juez Santiago Pedraz, ha decidido imputar al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, relacionándolo con el ‘caso Leire Díez’, quien en su día también fuera la jefa de comunicación de la empresa ENUSA, situada en Juzbado.

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Serrano también fue presidente de Correos y guarda relación con Salamanca, puesto que fue la ciudad que le vio diplomarse como ingeniero técnico en informática por la Universidad Pontificia de Salamanca.

A través de un auto, el magistrado salmantino ha autorizado a la UCO de la Guardia Civil a que investigue el teléfono móvil de Juan Manuel Serrano. Los agentes le atribuyen una participación importante en la causa por supuestas irregularidades en contratos públicos y presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales, tal y como ha informado Europa Press.

Además, en el auto, el juez desgrana que mientras el exjefe de gabinete de Sánchez era presidente de Correos, se llevaron a cabo “actuaciones de características semejantes a las denunciadas respecto de otras entidades públicas participadas por la SEPI, como Mercasa o Enusa".

Entre estas actuaciones estaba la contratación irregular de Leire Díez como directora gerente de Filatelia y Relaciones Institucionales.

Tal y como recoge Europa Press, el auto precisa que, una vez nombrada Leire Díez, esta llevó a cabo distintos procesos de contratación y el volcado del móvil de Serrano servirá para determinar si este “se limitó a consentir” las contrataciones o tuvo mayor responsabilidad.

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