Fallece el salmantino afectado por la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

El salmantino afectado por la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo ha fallecido. Ha sido en la mañana de este jueves cuando la Consejería de Sanidad de la Junta informaba de un nuevo caso de la enfermedad en Salamanca, sin embargo, tan solo tres horas después, ha confirmado el fallecimiento del varón, de 84 años edad en el hospital Gómez Ulla de Madrid, donde fue trasladado.

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Al parecer su estado, que revestía gravedad, ha empeorado bruscamente en las últimas horas provocando su fallecimiento este viernes. El hombre fue atendido en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por la picadura de una garrapata, dando positivo en y FHCC y activándose el protocolo pertinente, que incluye el control de todas las personas con las que ha tenido contacto. El paciente fue trasladado hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde ha sido tratado.