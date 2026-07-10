Salamanca honra la memoria de Miguel Ángel Blanco y reivindica el reconocimiento a las víctimas de ETA

La Plaza Mayor de Salamanca ha acogido este viernes la concentración y el minuto de silencio convocados por el Ayuntamiento, en adhesión a la petición de la Fundación Miguel Ángel Blanco, con motivo del XXIX aniversario del secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular a manos de la banda terrorista ETA.

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Durante el acto, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, explicó que el homenaje había estado marcado también por la tragedia del incendio de Los Gallardos en Almería.

En su intervención, el alcalde recordó que han transcurrido 29 años desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ocurrido el 13 de julio de 1997, un crimen que, según destacó, supuso un antes y un después en la respuesta de la sociedad española frente al terrorismo.

García Carbayo recordó el llamado "espíritu de Ermua", que movilizó a miles de ciudadanos en toda España para reclamar el fin de la violencia terrorista y defender los valores democráticos.

Asimismo, hizo referencia al 40 aniversario del atentado cometido por ETA en la plaza de la República Dominicana de Madrid, en el que fueron asesinados doce guardias civiles y decenas de personas resultaron heridas. En este sentido, subrayó que "son muchas las víctimas que perdieron la vida defendiendo la democracia, la justicia y el Estado de derecho".

El alcalde insistió en la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas y reclamó "memoria, dignidad y justicia" para todas ellas. Recordó además las cifras que dejó el terrorismo de ETA con 853 personas asesinadas, más de 3.500 atentados y miles de víctimas, además de una veintena de crímenes que continúan sin resolverse judicialmente.