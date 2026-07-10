Un nuevo caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Salamanca

Un nuevo caso de Fiebre Hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) en Salamanca ha sido confirmado por la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Salud Pública.

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Se trata de un varón de 84 años que fue atendido en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por la picadura de una garrapata y cuyas pruebas, habituales en este tipo de casos, dio positivo en FHCC.

Por este motivo, desde su domicilio fue trasladado al Hospital Gómez Ulla de Madrid, lugar donde le paciente permanece ingresado, según la información proporcionada por la Junta de Castilla y León.

La propia institución asegura que se está “siguiendo la evolución de la enfermedad dada la gravedad clínica que implica esta patología, con las medidas de aislamiento y protección de los profesionales sanitarios previstas para estas situaciones”.