Ángel Losada es nombrado vicepresidente territorial de la Asociación Española contra el Cáncer

El Consejo Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer ha aprobado la designación de Ángel Losada, presidente de la Asociación en Salamanca, como vicepresidente territorial, según han informado la AECC de Salamanca. Así, Losada desarrollará una responsabilidad desde la que contribuirá a reforzar la cohesión, coordinación y capacidad de actuación de las juntas provinciales y locales.

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Ángel Losada forma parte del Consejo Nacional desde hace casi cinco años, en representación de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca. Su nueva responsabilidad como vicepresidente territorial refuerza el papel del territorio en la gobernanza de la organización y responde a la necesidad de seguir impulsando una Asociación más cohesionada, más coordinada y más cercana.

La Asociación Española Contra el Cáncer tiene como misión liderar el esfuerzo de la sociedad española para disminuir el impacto causado por el cáncer y mejorar la vida de las personas. Para avanzar en este propósito, la organización trabaja en prevención, acompañamiento a pacientes y familiares e impulso a la investigación, con el objetivo de superar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030.

En este contexto, la dimensión territorial de la Asociación cobra un peso especialmente relevante. La red de sedes provinciales, juntas locales, profesionales y voluntariado permite acercar los servicios de la Asociación a las personas allí donde viven, detectar necesidades específicas en cada entorno y garantizar una respuesta más cercana, equitativa y adaptada a la realidad de cada territorio.

La vicepresidencia territorial tendrá como uno de sus principales retos reforzar el liderazgo compartido entre presidentes y gerentes de las juntas provinciales, con el fin de transformar la realidad del cáncer desde el territorio. Esta función será clave para fortalecer la conexión entre las juntas provinciales y locales, compartir buenas prácticas, impulsar una mayor coordinación interna y facilitar que la Asociación llegue a más personas con cáncer y a sus familias.

“Para cumplir nuestra misión necesitamos estar cada vez más cerca de las personas. La fortaleza de la Asociación está en su capilaridad territorial, en sus juntas provinciales y locales, en sus profesionales y en el voluntariado que acompaña cada día a pacientes y familias. La vicepresidencia territorial debe ayudarnos a cohesionar esa red, reforzar el liderazgo compartido entre presidentes y gerentes, escuchar mejor al territorio y transformar esa cercanía en más apoyo, más prevención, más investigación y más capacidad de respuesta”, ha señalado Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer.