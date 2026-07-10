UPL pide a la Junta la celebración de actividades para conmemorar el centenario de la línea férrea Salamanca-Ávila

Desde Unión del Pueblo Leonés, recuerdan que el 30 de septiembre se cumplirán 100 años de la entrada en servicio de la línea Salamanca-Ávila, que supuso conectar por tren también la provincia de

Salamanca con Madrid. En cambio, tal y como apuntan, desde la Junta de Castilla y León no se han programado actividades conmemorativas de la efeméride.

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Por este motivo, los leonesistas llevarán a las Cortes autonómicas varias preguntas mendiante las cuales piden que se desarrollen actividades en la provincia de Salamanca para conmemorar esta

efeméride.

La importancia de este hito, según explican los leonesistas, recae en que con la inauguración del tramo de vía férrea San Pedro del Arroyo-Ávila, entraba en servicio en su totalidad la vía férrea Salamanca-Ávila, lo que implicaba que las ciudades de Salamanca y Peñaranda de Bracamonte quedasen conectadas tanto con Ávila como con Madrid por ferrocarril, ya que la línea Madrid-Irún, en servicio desde 1864, discurría por la ciudad de Ávila.