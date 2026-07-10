Salamanca suma un nuevo balcón urbano con la inauguración del Mirador del Tormes

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha inaugurado este viernes el nuevo Mirador del Tormes, un espacio que se incorpora a la Ruta de los Miradores de la ciudad y que ofrece una de las panorámicas más completas de la capital salmantina.

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Durante el acto, Carbayo destacó que este nuevo enclave debe convertirse en “un motivo de orgullo” para los vecinos del barrio del Tormes, ya que desde este punto puede contemplarse toda Salamanca, una imagen que, según señaló, es la que aparece en muchas de las postales de la ciudad.

La actuación ha incluido la plantación de especies arbustivas, que necesitarán tiempo para crecer, así como enredaderas en la parte inferior del mirador, con el objetivo de integrar el espacio en su entorno y embellecer la zona, gracias a una inversión de 55.967 euros con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística extraordinario del Ayuntamiento financiado por la Junta de Castilla y León con fondos Next Generation.

El Alcalde De Salamanca, Carlos García Carbayo, Visita El Nuevo Mirador De Barrio De El Tormes (2)

El proyecto ha sido desarrollado con la colaboración de las concejalías de Turismo, Medio Ambiente y Fomento, dentro de la estrategia municipal para poner en valor nuevos espacios de interés turístico y de disfrute ciudadano.

El alcalde subrayó además que la zona del río Tormes es cada vez más demandada por los salmantinos, especialmente por las familias, consolidándose como uno de los principales espacios de ocio al aire libre de la ciudad.

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Carbayo avanzó que el Mirador del Tormes no será el único que se incorpore a la red de miradores de Salamanca. El Ayuntamiento prevé abrir otros dos nuevos espacios, entre ellos el situado en la torre de la iglesia de San Martín, que podrán ser disfrutados por vecinos y visitantes en un plazo de entre siete y diez días.