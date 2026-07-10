El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) ha publicad la información previa sobre la reestructuración prevista para el Área de Salud del ámbito urbano de Salamanca. Este plan contempla la reorganización de varias zonas básicas de salud de la ciudad, destacando el cambio de nombre de la actual Zona Básica de Salud de Sancti Spíritus‑Canalejas, que pasará a denominarse oficialmente Zona Básica de Salud Prosperidad. A esta demarcación quedará adscrito el nuevo Centro de Salud Prosperidad, ubicado en la calle Lucio Marineo.

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El objetivo principal de esta reforma, que adecúa tanto la denominación como la delimitación de la antigua zona de Sancti Spíritus-Canalejas, es ajustar los límites territoriales para responder de manera óptima a las necesidades asistenciales de la población.

La renovada Zona Básica de Salud ‘Prosperidad’ dará cobertura a un total de 12.679 tarjetas sanitarias. Su nuevo perímetro quedará delimitado por un entorno que comprende la Avenida de los Reyes de España, el paseo del Rector Esperabé, la glorieta de la Ciudad de Brujas, el paseo de Canalejas, la calle Jardines, el tramo de enlace altimétrico, la línea férrea, el paseo San Antonio, la glorieta Cuatro Caminos, el camino de las Aguas, la calle Independencia, el camino Estrecho de la Aldehuela, la calle Lugo, el paseo del Rollo, la plaza Alto del Rollo, la calle Filipinas, la calle de Jesús Arambarri, la glorieta de la Flecha, la carretera de Cabrerizos, el límite del término municipal de Cabrerizos, el río Tormes y el puente de Enrique Estevan.