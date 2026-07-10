El Museo del Comercio inaugura la exposición del XIV Concurso de Fotografía y entrega sus premios

El concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, ha asistido este viernes a la entrega de premios y a la inauguración de la exposición del XIV Concurso de Fotografía del Museo del Comercio, cuya temática ha estado dedicada a los estudios de tatuaje. Durante el acto, el edil ha adelantado que la próxima edición del certamen llevará por título ‘Gimnasios y Academias de baile’.

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La exposición reúne un total de 56 fotografías seleccionadas entre las 140 obras presentadas al concurso y podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre. La selección ha combinado la valoración del jurado con el objetivo de que todos los participantes vean representado su trabajo en la muestra con, al menos, una de sus fotografías.

En cuanto al palmarés, el primer premio, dotado con 1.000 euros, ha recaído en ‘Lo que queda en la piel I’, de David Agustín Ortiz Nieto. El segundo premio, de 500 euros, ha sido para ‘Personalidad’, de José María Martín García, mientras que el tercer galardón, dotado con 250 euros, ha reconocido la obra ‘Juan’, de Ángel Centeno Cabezas.