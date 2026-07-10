Salamanca se prepara para el partido de la selección española contra Bélgica

Salamanca iluminará esta noche, a las 22:20 horas, la fachada del Ayuntamiento en la Plaza Mayor con los colores de la bandera española para mostrar apoyo a la selección española que juega el pase de semifinales contra Bélgica.
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La iluminación permanecerá todas las noches mientras la selección continúe en el Mundial.
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