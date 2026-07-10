Todas las explotaciones avícolas de Salamanca tendrán que vacunar contra la enfermedad de Newcastle

La Junta de Castilla y León ha acordado ampliar la vacunación obligatoria frente a la enfermedad de Newcastle a todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción de la Comunidad, excepto las de autoconsumo, para reforzar el control de esta enfermedad tras los focos detectados durante el pasado mes de junio, según informa la Agencia ICAL.
La resolución ha sido publicada este viernes en el BOCYL, establece que la medida será obligatoria en toda la Comunidad a partir del 1 de septiembre, mientras que en las provincias de Valladolid y Segovia entrará en vigor el 1 de agosto.
La resolución obliga a aplicar, como mínimo, dos dosis de la vacuna en las explotaciones afectadas y autoriza además el enterramiento in situ de cadáveres de aves, estiércol y otros materiales contaminantes en las zonas restringidas por los focos activos, con el fin de reducir el riesgo de propagación de la enfermedad. Para ello fija condiciones específicas de seguridad y protección ambiental. La medida entra en vigor hoy con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León