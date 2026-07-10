Todas las explotaciones avícolas de Salamanca tendrán que vacunar contra la enfermedad de Newcastle

La Junta de Castilla y León ha acordado ampliar la vacunación obligatoria frente a la enfermedad de Newcastle a todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción de la Comunidad, excepto las de autoconsumo, para reforzar el control de esta enfermedad tras los focos detectados durante el pasado mes de junio, según informa la Agencia ICAL.

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La resolución ha sido publicada este viernes en el BOCYL, establece que la medida será obligatoria en toda la Comunidad a partir del 1 de septiembre, mientras que en las provincias de Valladolid y Segovia entrará en vigor el 1 de agosto.