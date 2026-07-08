Castilla y León recibirá 16,5 millones de euros del Gobierno para invertir en sanidad animal, lucha contra plagas y actuaciones vitivinícolas

El Gobierno de España acuerda en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural destinar 16.543.322 euros a Castilla y León para que invierta en sanidad animal, lucha contra plagas y actuaciones vitivinícolas.

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A través de un comunicado indica que de ese dinero, 932.282 euros es para financiar el programa de vigilancia de plagas en el ejercicio de 2026, como el Nematodo de la madera del pino, la langosta o la Ralstonia solanacearum y Meloidogyne chitwoodi.

Otros 1.279.233 euros son para apoyar la ejecución de programas de erradicación de enfermedades animales.

Según se describe, las medidas que se financian son indemnizaciones por sacrificio obligatorio de animales positivos en enfermedades sujetas a erradicación, repoblación de explotaciones tras los vaciados sanitarios y planes de vigilancia de encefalopatías espongiformes transmisibles. También para la gestión de focos de gripe aviar y de dermatosis nodular contagiosa, incluido el vaciado sanitario de explotaciones afectadas y el 50 % de las vacunas.

Destina, asimismo, 14.331.806 euros para que la Comunidad financie el desarrollo de medidas contempladas en esta intervención sectorial de la Política Agraria Común para el ejercicio de 2027: 4.315.000 euros para la reestructuración y reconversión de viñedos; y otros 10.016.806 euros para inversiones en transformación y comercialización.

En el Consejo Consultivo celebrado este martes, el ministro de Agricultura, Luis Planas h a informado sobre las prioridades de la presidencia irlandesa, centradas en reducir las cargas administrativas que pesan sobre los productores; avanzar de forma determinante en asegurar que la PAC cuente con una financiación suficiente en el futuro Marco Financiero Plurianual; y en promover una política comercial abierta que diversifique los mercados de la Unión Europea con socios fiables.