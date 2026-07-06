Los 424.593 agricultores tienen hasta el 27 de julio para formalizar la aceptación

El Ministerio de Agricultura ha hecho público el primer listado de beneficiarios de la ayuda que dio el Gobierno para la compra de fertilizantes.

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En total se han beneficiado 424.593 agricultores que disponen desde este martes hasta el 27 de julio para formalizar la aceptación. Este trámite se puede realizar a través del formulario habilitado en la sede electrónica del FEGA.

Esta ayuda se enmarca dentro de las medidas incluidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio aprobado por el Gobierno el pasado 20 de marzo con un presupuesto inicial de 500 millones de euros.

La ayuda por agricultor es de hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 para los de secano.