El vacuno y el cordero cotizan a la baja frente a las subidas en el lechazo y parte de los cereales en la Lonja de Salamanca del 6 de julio

Las cotizaciones de la mesas de cereales y ganado de este 6 de julio en la Lonja Agropecuaria de Salamanca incluyen novedades en cada una de las mesas, en las que, sin embargo, no figuran datos de la mesa del porcino blanco e ibérico.
Mesa de cereales
Tras dos semanas sin cotizar, el trigo blando alcanza un precio de 207 euros la tonelada. Lo mismo ocurre con el centeno que sube hasta los 190 € / t; el triticale (197 € / t); y el maíz (234 € / t). La cebada y la avena respeta los precios de la semana pasada: 180 € / t la avena y 200 € / t la cebada.
Entre las oleaginosas, la única novedad es la bajada de precio en dos euros de la colza, situándose en los 468 € / t.
Mesa del ovino
El lechazo incluye las únicas subidas de esta mesa, sumando 10 céntimos más en el extra, 11 kilos y el de 11-13 kilos. Al contrario, el cordero es hoy más barato.
Mesa del bovino de vida y de carne
Incluye una bajada generalizada en las reses de vida, tanto en machos como en hembras que cotizan entre 4,80 y 6,23 € / kg vivo los machos y entre 4,36 y 5,34 € / kg vivo las hembras.
En el caso del vacuno de carne, las bajadas de precio se registran en los machos con menos de un año; las terneras de más de un año y de más de 270 kilos; en los añojos; erales; toros; y novillos.
Mesa de despiece de ibérico
Mantiene todos sus precios con la cotización de hace una semana.
El total de asistencia de reses al Mercado de Ganados ha sido de 345 cabezas de vacuno: el mayor número, 197, es de becerros machos cruzados para cebadero. Todos los precios están a la baja.