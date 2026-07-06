El vacuno y el cordero cotizan a la baja frente a las subidas en el lechazo y parte de los cereales en la Lonja de Salamanca del 6 de julio

Las cotizaciones de la mesas de cereales y ganado de este 6 de julio en la Lonja Agropecuaria de Salamanca incluyen novedades en cada una de las mesas, en las que, sin embargo, no figuran datos de la mesa del porcino blanco e ibérico.

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Mesa de cereales Tras dos semanas sin cotizar, el trigo blando alcanza un precio de 207 euros la tonelada. Lo mismo ocurre con el centeno que sube hasta los 190 € / t; el triticale (197 € / t); y el maíz (234 € / t). La cebada y la avena respeta los precios de la semana pasada: 180 € / t la avena y 200 € / t la cebada.

Entre las oleaginosas, la única novedad es la bajada de precio en dos euros de la colza, situándose en los 468 € / t.

Precios De La Mesa De Cereales 6 De Julio De 2026

Mesa del ovino El lechazo incluye las únicas subidas de esta mesa, sumando 10 céntimos más en el extra, 11 kilos y el de 11-13 kilos. Al contrario, el cordero es hoy más barato.

Precios De La Mesa De Ovino 6 De Julio De 2026

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Mesa del bovino de vida y de carne Incluye una bajada generalizada en las reses de vida, tanto en machos como en hembras que cotizan entre 4,80 y 6,23 € / kg vivo los machos y entre 4,36 y 5,34 € / kg vivo las hembras.

Precios De La Mesa De Bovino De Vida 6 De Julio De 2026

En el caso del vacuno de carne, las bajadas de precio se registran en los machos con menos de un año; las terneras de más de un año y de más de 270 kilos; en los añojos; erales; toros; y novillos.

Precios De La Mesa De Bovino De Carne 6 De Julio De 2026

Precios De La Mesa De Bovino De Carne 6 De Julio De 2026

Mesa de despiece de ibérico Mantiene todos sus precios con la cotización de hace una semana.

Precios De La Mesa De Despiece De Ibérico 6 De Julio De 2026