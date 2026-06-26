Un total de 6.957 agricultores y ganaderos salmantinos reciben el pago de la PAC 2025

6.957 agricultores y ganaderos de Salamanca han recibido el pago correspondiente a la PAC 2025.

Publicidad Publicidad

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rurak y Política Ambiental han comunicado que ya se ha ejecutado el pago de la liquidación a 53.595 profesionales, que incluye el 10 % pendiente de los importes de las ayudas directas por superficies de la PAC 2025, y que asciende a 117,7 millones de euros.

El mayor importe corresponde a la ayuda básica a la renta, al pago redistributivo y el pago complementario para jóvenes agricultores. La liquidación de las ayudas asociadas por superficie, en especial los cultivos proteaginosos y la remolacha azucarera, ascienden a un importe de 4,7 millones de euros y las ayudas asociadas a la ganadería han supuesto 17 millones de euros.

Por provincias, Salamanca es la segunda que cuenta con mayor número de beneficiarios, superada solo por Zamora en 674 trabajadores más.

A nivel de Comunidad, el importe total del ejercicio asciende a 931.517.436 euros.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquin Antonio Pino, ha anunciado que, de cara a la próxima campaña y ante las dificultades que están pasando los agricultores y ganaderos dadas las condiciones meteorológicas adversas, la escalada de los inputs y la incidencia de algunas enfermedades, se está trabajando en una serie de medidas para agilizar los pagos de la campaña PAC 2026 y para aumentar el porcentaje del anticipo hasta el máximo legal establecido