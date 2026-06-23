Agricultura convoca ayudas de 1.500 euros para las explotaciones de titularidad compartida

El Boletín Oficial del Estado publica este martes la convocatoria de unas ayudas concedidas a las explotaciones agrarias de titularidad compartida para el ejercicio 2026.

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Los beneficiarios deben ser explotaciones que se hallen inscritas en situación de alta en el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con un mes antes de antelación a la fecha en que se publique el extracto de la convocatoria en el BOE, es decir que para recibir la ayuda deben de aparecer en los registros como inscritas al menos un mes antes de este 23 de junio.

El objetivo de estas subvenciones, según figura en el extracto, es "contribuir al pago de las cuotas correspondientes de la Seguridad Social que deben abonar los titulares de la misma".

El importe total de la convocatoria es de 1.798.000,00 euros, correspondiendo 1.500 euros a cada explotación que cumpla los requisitos impuestos.