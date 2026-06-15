Bajan los corderos y los terneros en la Lonja de Salamanca

La Lonja de Salamanca ha establecido este lunes 15 de junio los precios de los cereales que se quedan como la semana anterior dando estabilidad tras la tendencia a la baja de hace unos días. Lo que vuelve a subir son los forrajes con un 1 euro de incremento para el extra y el de primera, 2 euros para la veza y otros dos para el paquete grande de paja. El resto repiten cotización.

Publicidad Publicidad

Mesa De Cereales Lonja Salamanca 15 Junio

En la mesa de ovino el lechazo repite la cotización de la semana anterior excepto los de menor peso, que pierden cinco céntimos el kilo en vivo. También bajan cinco céntimos el kilo los corderos en todos sus pesos. Repiten las ovejas.

Mesa De Ovino Lonja Salamanca 15 Junio

Bajada más importante para el bovino de vida. Trece céntimos han bajado los precios los vocales de la lonja a los terneros. En bovino de carne, la caída es de cinco céntimos para los terneros de menos de 12 meses y la de menos de 270 kilos mayor de 12 meses. También bajan 5 céntimos los añojos más pequeños, los erales, los toros, los novillos y las vacas. Nueve céntimos el kilo bajan las terneras de más de 270 kilos y los añojos de más de 350 kilos.

Mesa De Bovino De Vida Lonja Salamanca 15 Junio

Publicidad Publicidad

Mesa De Bovino De Carne Lonja Salamanca 15 Junio