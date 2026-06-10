Desde este miércoles 10 de junio ya se pueden solicitar las ayudas del programa Cultiva 2026 hasta el 23 de junio.
Esta convocatoria que parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se dirige a estancias formativas prácticas de jóvenes agricultores y ganaderos en explotaciones modelo. Se priorizará a las mujeres agricultoras y ganaderas, así como aquellas personas que no hayan participado en anteriores convocatorias.
Podrán participar las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito estatal, además de cualquier entidad, asociación u organización representativa de los sectores agrícola y/o ganadero de ámbito nacional sin ánimo de lucro; jóvenes profesionales agrarios titulares de explotaciones ubicadas en territorio nacional que no hayan cumplido 41 años; personas que, aun teniendo actualmente 41 años o más, se hubieran incorporado a la actividad agraria en los últimos cinco años con una edad igual o inferior a 40 años.
Además, todas las explotaciones agrarias de acogida "tendrán que estar comprometidas con la entidad que las presente y ser modélicas desde el punto de vista de la innovación, los medios productivos, el modelo de negocio o las características sociales, ambientales y climáticas".
Las estancias formativas se desarrollarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.