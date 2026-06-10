Desde este miércoles 10 de junio ya se pueden solicitar las ayudas del programa Cultiva 2026 hasta el 23 de junio.

Publicidad Publicidad

Esta convocatoria que parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se dirige a estancias formativas prácticas de jóvenes agricultores y ganaderos en explotaciones modelo. Se priorizará a las mujeres agricultoras y ganaderas, así como aquellas personas que no hayan participado en anteriores convocatorias.

Podrán participar las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito estatal, además de cualquier entidad, asociación u organización representativa de los sectores agrícola y/o ganadero de ámbito nacional sin ánimo de lucro; jóvenes profesionales agrarios titulares de explotaciones ubicadas en territorio nacional que no hayan cumplido 41 años; personas que, aun teniendo actualmente 41 años o más, se hubieran incorporado a la actividad agraria en los últimos cinco años con una edad igual o inferior a 40 años.

Además, todas las explotaciones agrarias de acogida "tendrán que estar comprometidas con la entidad que las presente y ser modélicas desde el punto de vista de la innovación, los medios productivos, el modelo de negocio o las características sociales, ambientales y climáticas".