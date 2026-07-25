La Junta refuerza las medidas para contener la enfermedad de Newcastle

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha mantenido una interlocución con el sector avícola para dar una respuesta real y eficaz ante una de las enfermedades que más preocupa las explotaciones de aves. El fin primero es el de minimizar los efectos de las granjas afectadas por la enfermedad de Newcastle garantizando una recuperación de la actividad temprana.

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Con este objetivo, el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, junto con el jefe de Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Valladolid, Óscar Sayagués, y veterinarios oficiales de la Junta de Castilla y León han mantenido en Ataquines, Valladolid, un encuentro con el grupo de avicultores para informarles de primera mano sobre las actuaciones que se realizarán.

Del mismo modo, han exigido extremar las precauciones, además de añadir que “la Junta está reforzando todos los controles para revisar los puntos críticos, tanto en la bioseguridad estructural de las instalaciones como en la bioseguridad operacional, vinculada al factor humano”.

A pesar de contar con un buen sistema de seguridad, la situación actual evidencia la necesidad de perfeccionar las condiciones. El propio consejero, Joaquín Antonio Pino, ha destacado el trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para realizar un seguimiento diario.

Por otro lado, el representante de la Junta de Castilla y León ha hecho hincapié en que la vacunación es esencial para proteger las explotaciones frente a la enfermedad de Newcastle recomendando que todas las explotaciones disponen de planes de contingencia específicos que permitan actuar con rapidez y eficacia ante cualquier sospecha o confirmación de la enfermedad.

Asimismo, el propio consejero también ha explicado que en el caso de necesitar vacunas, tanto JCYL como Gobierno de España trabajan conjuntamente para solucionar la problemática en el menor tiempo posible. En el caso de que se detecte un foco, se tendrá que comunicar en el momento para activar el protocolo y así hacer los procedimientos habilitados por la Junta de Castilla y León para solicitar ayudas y compensaciones.