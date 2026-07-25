La USAL abre el tercer plazo de matrícula con más de 5.400 alumnos de nuevo ingreso y Medicina como la carrera más exigente

La Universidad de Salamanca ha abierto este viernes el tercer periodo de matriculación para el curso 2026-2027, un plazo que permanecerá abierto hasta el próximo lunes 27 de julio. Hasta la fecha, la institución académica ha formalizado la matrícula de 5.451 estudiantes de nuevo ingreso, de los que 4.034 accedieron a la titulación que habían elegido como primera opción, lo que supone que siete de cada diez han conseguido plaza en la carrera deseada.

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Las notas de corte apenas experimentan cambios respecto al segundo listado de admitidos y mantienen una ligera tendencia a la baja. Medicina continúa siendo el grado con el acceso más exigente, con una nota de 12,926, seguida de Odontología (12,836), Biotecnología (12,231), Enfermería en Salamanca (11,826), Matemáticas (11,731), Fisioterapia (11,639), Física (11,468), Farmacia (11,268), Veterinaria (11,165), Enfermería en Zamora (11,040) y Enfermería en Ávila (10,983).