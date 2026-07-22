La Universidad Pontificia de Salamanca ha obtenido, por parte de la ANECA y de la ACSUCYL, la certificación del Programa DOCENTIA de su Modelo de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado. Este reconocimiento, con una vigencia de seis años, acredita que se cumplen los estándares nacionales de calidad y excelencia universitaria.
Durante la entrega de este reconocimiento, el rector Santiago García-Jalón, ha destacado que la obtención de esta certificación "supone un reconocimiento al compromiso sostenido de la Universidad con la excelencia académica, la innovación educativa y la mejora continua de la calidad docente". Asimismo, ha subrayado que este logro "sitúa a la UPSA como un referente en Castilla y León en la implantación de sistemas de evaluación que garantizan la calidad de la enseñanza universitaria".
Esta certificación es concedida por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL). Así, este título certifica que el modelo de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad cumple con las normas establecidas por el Programa.
Tal y como apunta la UPSA, el certificado, emitido el pasado 14 de julio de 2026, tendrá validez hasta el 14 de julio de 2032 y "supone el reconocimiento oficial de un sistema de evaluación docente alineado con los máximos estándares de calidad del sistema universitario español".