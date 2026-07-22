Este reconocimiento, por parte de la ANECA y de la ACSUCYL, acredita que se cumple los estándares nacionales de calidad y excelencia universitaria

La Universidad Pontificia de Salamanca ha obtenido, por parte de la ANECA y de la ACSUCYL, la certificación del Programa DOCENTIA de su Modelo de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado. Este reconocimiento, con una vigencia de seis años, acredita que se cumplen los estándares nacionales de calidad y excelencia universitaria.

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Durante la entrega de este reconocimiento, el rector Santiago García-Jalón, ha destacado que la obtención de esta certificación "supone un reconocimiento al compromiso sostenido de la Universidad con la excelencia académica, la innovación educativa y la mejora continua de la calidad docente". Asimismo, ha subrayado que este logro "sitúa a la UPSA como un referente en Castilla y León en la implantación de sistemas de evaluación que garantizan la calidad de la enseñanza universitaria".

Esta certificación es concedida por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL). Así, este título certifica que el modelo de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad cumple con las normas establecidas por el Programa.