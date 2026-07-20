La USAL matricula a más de 5.100 estudiantes de nuevo ingreso y aspira a un curso récord

La Universidad de Salamanca ha iniciado el proceso de matriculación del curso 2026-2027 con cifras que confirman su crecimiento. Se han registrado 5.100 estudiantes de nuevo ingreso en los grados, lo que supone 323 matriculados más que el pasado curso por estas mismas fechas, un incremento del 6,7 %.

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El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, valoró positivamente estos primeros datos durante la última sesión ordinaria del Consejo de Gobierno del curso académico y mostró su confianza en que la institución supere las cifras de matriculación alcanzadas en 2025-2026 una vez concluyan los dos periodos de matrícula que aún quedan abiertos.

Los datos vuelven a situar a la Universidad de Salamanca como la institución pública preferida por los estudiantes de Castilla y León. De los 38.552 jóvenes que solicitaron plaza en alguna de las universidades públicas de la comunidad, 15.907 eligieron Salamanca como primera opción, lo que representa el 41,26 % del total. La cifra supera ampliamente a las registradas por las universidades de Valladolid, Burgos y León.

En cuanto a la demanda de titulaciones, Medicina vuelve a encabezar el listado con 5.981 solicitudes, de las que 3.036 corresponden a estudiantes que la escogieron como primera opción, consolidándose como el grado con mayor atractivo entre los futuros universitarios. Le siguen Enfermería, en sus campus de Salamanca, Ávila y Zamora; Psicología, Farmacia, Fisioterapia y Odontología, lo que confirma que las enseñanzas del ámbito biosanitario continúan siendo las más solicitadas.

Entre las novedades destaca el grado en Veterinaria, que en su primer curso de implantación ha despertado un notable interés al recibir 1.866 solicitudes, de las cuales 712 son de primera opción. También mantienen una elevada demanda titulaciones como Administración y Dirección de Empresas, Biología, Derecho, Criminología, Biotecnología o el grado en Piloto Comercial y Operaciones Aéreas.

Las primeras adjudicaciones también reflejan un descenso generalizado de las notas de corte, aunque 28 grados mantienen límite de acceso. Medicina vuelve a registrar la nota más alta, con 12,948, seguida de Odontología (12,857), Biotecnología (12,249), Matemáticas (11,886), Enfermería en Salamanca (11,850) y Fisioterapia (11,639). En los dobles grados, la calificación de acceso más elevada corresponde a Biotecnología y Farmacia, con un 13,374.

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