La ministra Sira Rego y el rector Juan Manuel Corchado firman este lunes el convenio de la nueva Cátedra de Educación, Infancia y Juventud

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, firmará este lunes un convenio de colaboración institucional con la Universidad de Salamanca para la puesta en marcha de la nueva Cátedra Educación, Infancia y Juventud.

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El documento oficial será rubricado de forma conjunta por la propia ministra y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado. La nueva cátedra estará adscrita directamente al Centro de Transferencia Socioeducativa (Cetes) de la Universidad de Salamanca.