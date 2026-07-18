La ministra Sira Rego y el rector Juan Manuel Corchado firman este lunes el convenio de la nueva Cátedra de Educación, Infancia y Juventud

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, firmará este lunes un convenio de colaboración institucional con la Universidad de Salamanca para la puesta en marcha de la nueva Cátedra Educación, Infancia y Juventud.
El documento oficial será rubricado de forma conjunta por la propia ministra y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado. La nueva cátedra estará adscrita directamente al Centro de Transferencia Socioeducativa (Cetes) de la Universidad de Salamanca.
Asimismo, el acto protocolario contará con la participación de la profesora Sara Serrate González, quien asumirá la dirección tanto del Cetes como de esta recién creada cátedra, liderando las futuras líneas de trabajo y proyectos que surjan de esta alianza.