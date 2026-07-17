Más de 2.700 estudiantes de 80 países eligen la Universidad de Salamanca para aprender español este verano

La Universidad de Salamanca vuelve a convertirse este verano en uno de los principales destinos internacionales para el aprendizaje del español. Más de 2.700 estudiantes y profesores de 80 nacionalidades participan en la LXIII edición de los Cursos Internacionales de Verano, una cifra que consolida a la institución como uno de los grandes referentes mundiales en la enseñanza del español y el turismo idiomático.

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El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, dio la bienvenida al alumnado durante el acto de recepción, en el que destacó el carácter internacional del Estudio salmantino y su compromiso con la formación y el intercambio cultural. El acto contó también con la participación del vicerrector de Internacionalización y consejero delegado de Cursos Internacionales, Raúl Sánchez Prieto, y del director general de Cursos Internacionales, Rubén Ramírez.

Los participantes proceden de los cinco continentes y encuentran en Salamanca una combinación de formación académica e inmersión lingüística y cultural, aprovechando el patrimonio histórico de la ciudad para completar su experiencia educativa.

Por países, Estados Unidos vuelve a situarse como el principal mercado, con 919 estudiantes, seguido de Italia, con 279 alumnos. Entre los datos más destacados figura el crecimiento del alumnado procedente de China, que pasa de 135 estudiantes en 2025 a 176 este año.